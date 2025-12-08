中共軍事恫嚇加劇！黃暐瀚4點揭「中國真正意圖」：只想消滅中華民國

政治中心／許智超報導

中共對台文攻武嚇不斷，更頻頻利用軍機、軍艦等威脅台灣。資深媒體人黃暐瀚今（8）日在臉書拋出「4個為什麼？」指中共對台灣軍事威脅的真正意圖，並直言「中國從未給中華民國任何存在空間與可能性，只意圖消滅中華民國，收復台灣」，而台灣面對無理的軍事威脅，只能盡量釋出善意、守住尊嚴，盼兩岸能和平共榮。

黃暐瀚在臉書發文表示，法國總統馬克宏近日訪問中國，2個月前美國總統川普跟習近平在釜山見面，當這些國際政治人物訪中互動的時候，「中華民國可有憤怒？可曾軍演？有沒有朝對岸打飛彈？沒有。不但沒有，連抗議都不曾。」

黃暐瀚接著以「4個為什麼？」列出歷史事件，2022年裴洛西議長訪台，對岸為什麼要射飛彈？2016年周子瑜上節目舉中華民國國旗，為什麼會被舉報「台獨」？被迫落淚鞠躬道歉？2015年兩岸情勢和緩，為什麼要朱日和軍演，模擬進攻台灣總統府、斬首行動？1996年中華民國首次直選總統的時候，為什麼要對台灣射兩顆飛彈？他也補充，1996年民進黨尚未執政、兩國論尚未提出。

黃暐瀚給出答案，因為對岸自始至終，都沒有給「中華民國」任何存在空間與可能性，對岸只想著「消滅中華民國、收復台灣，讓台灣當特區、當香港、當一省」，並沒有打算跟中華民國台灣和平共處、對等尊嚴，由於台灣早已放棄「反攻大陸」，沒有進攻對岸的可能，面對無理的軍事威脅，只能盡量釋出善意、守住尊嚴，並衷心希望兩岸和平共榮。

