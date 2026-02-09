中共軍報談強軍：政治上強是最根本強

（中央社台北9日電）共軍人事動盪之際，中共「解放軍報」今天發表署名文章稱，強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強，「一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」。

解放軍報9日發表來自中國國防大學政治學院、署名任龍，題為「政治上強是最根本的強」的評論文章表示，強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強，並引述中國國家主席、軍委主席習近平說，「政治性是軍隊的本質屬性」、「抓軍隊建設首先要從政治上看」。

文章說，共軍作為執行中共政治任務的武裝集團，講政治始終是第一位的要求；「軍事不過硬一打就垮，政治不過硬不打自垮」；沒有政治上的堅不可摧，就沒有軍事上的所向披靡；抵不住精神上的糖衣炮彈，就不能直面未來戰場的火海刀山。

文章指出，今年是中國「十五五」規劃（2026至2030年）開局之年，是實現共軍建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年。新征程上，意識形態領域固根與毀根、鑄魂與蛀魂的較量更加激烈，迫切需要依靠政治建軍夯實對中共忠誠的思想根基；腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要透過政治整訓有力鏟除腐敗滋生的土壤和條件；攻堅建軍百年、奮進強軍一流，迫切需要以政治上強這個最根本的強引領打贏攻堅之戰。

文章還表示，在中共黨員幹部所需各種能力中，政治能力排第一位，政治能力與其他能力是「1」和後面「0」的關係；政治能力若有問題，其他方面能力再強，也靠不住。

文章同時提到，政治上強，強在始終嚴守政治紀律。軍隊守紀律首要的是遵守政治紀律，守規矩首要的是遵守政治規矩。解放軍最高的政治紀律和政治規矩是堅定不移捍衛中共對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮。

文章指出，廣大官兵特別是領導幹部要切實維護政治紀律和政治規矩的嚴肅性權威性，旗幟鮮明與一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，確保中共對人民軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽中共指揮。

中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立上月官宣落馬後，解放軍報曾發表社評批評兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，呼籲共軍官兵堅決擁護中共中央決定，自覺在思想、政治和行動上與以習近平為核心的中共中央保持高度一致。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1150209