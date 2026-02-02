中共軍報重砲3連發：痛斥張又俠「攔路虎」 喊話「隨時準備打仗」

中共中央軍委副主席張又俠（圖）、聯合參謀部參謀長劉振立相繼落馬。（翻攝自中新網）

隨著中共中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立相繼落馬，中共解放軍報自1月31日起連續3天在頭版發表評論員文章，展現高強度的政治表態。

在今（2日）發布的最新評論中，軍方嚴厲指責張、劉2人為影響事業發展的「攔路虎」與「絆腳石」，強調查處腐敗分子是為了擠掉戰鬥力建設的水分，並為強軍事業注入動力。文章直言，軍隊絕不允許腐敗分子有藏身之地，必須透過徹底的反腐來確保「強軍有底」。

這一系列評論不僅定調此次落馬事件為「消除重大政治隱患」的堅決鬥爭，更反覆要求全軍官兵必須將思想與行動統一於習近平的決策部署下，嚴格貫徹軍委主席負責制，確保軍隊絕對聽從指揮。

軍報指出，對高層將領的立案審查，是推動部隊「拔除流毒、換羽重生」的重要契機，呼籲高級幹部應以這些腐敗分子作為反面教材，嚴守權力底線，以實際行動感召部隊，重塑軍中風氣。

在內部整肅的同時，中共軍方也藉此對外釋放強烈的戰備信號。由於今年適逢「十五五規劃（中國第15個5年規劃）」開局，也是實現建軍百年奮鬥目標的攻堅之年，軍報強調全軍應將心思放在「強軍勝戰」上，緊盯戰爭、科技與對手的變化。

文章明確要求，解放軍必須全面加強練兵備戰，紮實推進實戰化訓練，加快建設先進戰鬥力，以達成「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」的目標，確保在國家主權與發展利益受到挑戰時，軍隊能展現堅定的捍衛意志。

