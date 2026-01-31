中共軍報：查處張又俠是反腐敗鬥爭重大勝利

（中央社台北31日電）中共解放軍報31日發表評論員文章，指堅決查處中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」，又指全軍官兵要在思想上政治上行動上與以中共總書記習近平為核心的黨中央保持高度一致。

文章表示，對張又俠、劉振立等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實證明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就絕不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，「涉及多少查多少，牽扯多深挖多深」。軍隊黨員幹部特別是領導幹部要始終心存敬畏，不要心存僥幸，甚至不收斂不知止。

文章說，堅定不移推進軍隊反腐敗鬥爭是大勢所趨、軍心所向。當前盡管要面對一些短期困難和陣痛，但更要深刻認識到黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度在發揮著決定性作用，邁向一流的戰略設計、路徑安排、目標任務已經成為全軍共識共為。

文章表示，全軍要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，全面貫徹新時代政治建軍方略，堅持黨對人民軍隊絕對領導；要「貫徹軍委主席負責制，堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

文章最後稱，要按照國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、加快把人民軍隊建成世界一流軍隊不懈奮鬥。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150131