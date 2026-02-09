中共軍委主席負責制 習掌權寫入黨章

中共軍委副主席張又俠被拿下，事件震撼各方，其多項初步罪名中，「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」首度現身。研究中共黨史軍史者說，這項罪名首度出現，應算張又俠罪名中最重的一項。

大陸有兩個中央軍委，即中共中央軍委、國家中央軍委，前者主席由黨的代表大會選舉產生，後者主席由全國人民代表大會選舉產生。但在現實中，兩塊牌子、一套人馬，主席也是同一人。

何為軍委主席負責制？主要是三項內容，即「全國武裝力量由軍委主席統一領導和指揮，國防和軍隊建設一切重大問題由軍委主席決策和決定，中央軍委全面工作由軍委主席主持和負責」。

回看中共建黨早已百年，建軍明年百年，軍隊領導權和軍事指揮權，鬥爭貫串兩個百年中。對中共來說，是一九二七年「三灣改編」確定黨對軍隊的絕對領導權，一九二九年「古田會議」確定政治建軍原則；對第一代主要領導人毛澤東來說，一九三五年「遵義會議」確立其在紅軍和中共中央的軍事領導地位，後來到延安透過「整風」確保了其全黨全軍的最高領導地位。

到第二代領導人鄧小平，他只要中央軍委主席一職。由於他跟毛澤東黨內地位不同，所以第一個提出，中央軍委實行主席負責制，還將之「入憲」寫入「八二憲法」。次年，鄧小平出任國家中央軍委主席，與其一九八一年出任的中共中央軍委主席合一。其後江澤民、胡錦濤年代，對此只是「堅持和完善」。

二○一二年習近平出任中共最高領導人，他最大的政治工程是實行軍改，十九大將「中央軍委主席負責制」寫入中共黨章。現行中共章程規定，「黨的中央軍事委員會是黨的最高軍事領導機關，實行主席負責制」。其後中央軍委又修訂軍委工作規則等大批文件，立下軍規。按專家說法，軍委主席負責制自此作為中國特色社會主義政治制度和軍事制度的重要組成部分，保證了軍委主席負責制的權威性、穩定性、規範性。

