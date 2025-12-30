中共軍演主要觀眾曝！美前官員：不是台灣人

▲川普29日在佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡會晤時，被媒體問到他對這次中國圍台軍演的看法。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍東部戰區29日、30日，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空領域，展開「正義使命-2025」演習，美國總統川普被問及此次則相當淡定。但美國前助理國務卿分析，此次軍演的觀眾不是台灣人，而是美國、日本、川普，但川普「交易式外交」恐會為利益減少美國對台承諾。

BBC報導，針對中國在舉行圍台軍演，川普29日向媒體表示，「我和習近平主席關係很好，他沒有跟我提起過（這些演習）。我當然看到了。不，我一點也不擔心。他們在那個區域進行海軍演習已經20年了」。

美國前助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）表示，中國此次演習的「主要觀眾」，實際上是美國、川普和日本，而不是台灣人民。她認為此次軍演是北京美國對台軍售表達的「憤怒與決心」，這些軍售不僅包括防禦性武器，還包括可能打擊中國本土的進攻型裝備。

謝淑麗也指出，美國國內有人擔心，川普「對美國保衛台灣的決心不如以往的總統」，因為川普奉行的是「交易型外交」政策，他可能會為了換取其他貿易或經濟利益，減少美國對台灣的部分承諾。

「太平洋論壇」（Pacific Forum）副研究員尼爾（Alexander Neill）分析，正在進行的演習旨在展示解放軍的海空作戰能力，中方過去20年確實在提升演習頻率，符合中國軍隊的現代化進程。

但尼爾直言，若川普認為他與習近平的私交關係，能影響習近平處理台海問題的態度，「我認為他是在自欺欺人」。

儘管川普淡化了北京正在進行的軍事演習，但美國政府最近宣布了一項價值110億美元的對台軍售案，其中包括先進的火箭發射器、自行榴彈砲和各種飛彈。中國對這筆軍售進行了反擊，對多家美國國防企業實施了制裁。中國外交部也表示，任何企圖「利用台灣遏制中國的行徑都絕對不會得逞」。

