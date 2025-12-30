中共軍演之際「立院5度封殺國防預算」？卓冠廷拜託藍白「這件事」！

論壇中心／綜合報導

在2025年進入尾聲之際，中共突宣布進行圍台軍事演習，立法院今天（30日）也召開2025最後一次程序委員會，不過針對國防特別預算條例還是在藍人數優勢下，再度未被排入議程付委審查，至今已是第5度遭到封殺。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上喊話藍白，「一致對外，至少演一下也好」！

卓冠廷提到，國際都在看台灣不同政黨之間，面對中共軍演的態度是什麼，這個時候可不可以放下對賴總統、對民進黨的恨，中國國民黨黨主席可不可以給國際傳達一個訊息，「請老共不要來侵門踏戶，至少你們演一下好不好」？今天擋國防預算是什麼意思，如果藍白讓條例今天過，大家一致對外，先讓國防預算條例付委來表達對中共軍演的不滿，然後委員會在好好討論，不想要的軍購在刪都可以，沒想到藍白卻連付委討論都不願意。

政黨競爭歸政黨競爭，不過面對中共在外的威脅，台灣內部應該先團結一致對外，明確表達對中共軍演的不滿與譴責才對，否則國際上如何相信台灣有想房為自己國家的決心。

原文出處：中共軍演之際「立院5度封殺國防預算」？卓冠廷喊話藍白：一致對外演一下也好！

