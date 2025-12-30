中共軍演亂航班！國際857架受影響 金門「候補破千」

共軍軍演影響台灣航空交通！金門機場來回旅客，約5000人受影響，候補號碼已抽到1000多號。857架次、超過10萬名旅客因繞道及空域限制受波及。金門特產業者反映生意減少約三成，人員往來受阻、貨物運輸遭遇困難。專家表示，航空公司可能需增加油量因應繞道，空中交通壅塞恐導致班機小幅延誤。

中共軍演大亂國內航班，在金門機場機位候補上午已經排到上千號。（圖／TVBS）

在金門機場，軍演影響使得30日下午國內航線暫停，直到晚上6點才復航。許多旅客一早就到機場等候，聯合候補櫃檯已有1000多名民眾登記。一位候補旅客表示，雖然登記了候補，但因為前面還有200多號，搭上飛機的機會很渺茫。另一位旅客則抱怨，共軍軍演讓航班幾乎都不敢飛，受害的是老百姓，所有行程都被打亂。

廣告 廣告

金門機場航班顯示螢幕上，一整排都備註因為軍事演習無法起飛。（圖／TVBS）

軍演不僅影響人員往來，也嚴重衝擊金門當地經濟。一名金門特產行老闆表示，這兩天幾乎沒有什麼客人，生意減少約三成。水果攤商也面臨貨物無法及時運送的問題，一批200多箱的櫻桃因航班取消而被迫延後運送。

金門商家感嘆，這兩天因為軍演的關係人潮少了許多，生意掉了三成。（圖／TVBS）

桃園機場方面，30日預估出入境總人數將達到12萬829人。雖然國際航班仍正常起降，但受軍演影響需要繞道飛行，包含離場、到場和過境共857架次、超過10萬名旅客受到影響。部分旅客對此表示，時間上都抓得滿彈性的，對國家有信心，不擔心會有意外。

桃園機場國際航班，都可以正常起降，但部分可能會需要繞路，導致班機延誤。（圖／TVBS）

前機師張志豪解釋，軍演期間航路和空域大幅受限，可能造成航機等待空域不足，民航局可能會適時協調實施流量管制。他表示，航空公司會採取安全預防措施，可能多載些油量因應繞道，或是因演習造成的空中交通壅擠。根據桃機官網，國際航班延誤時間大多在一小時內，建議旅客可提早到機場，預留時間因應可能的延誤。

更多 TVBS 報導

飛機餐比摘星總統級 華航xT+T 國泰x逸東軒 虎航x阿勇家

飛上海延誤9.5hrs「賠1千8」 旅客批：「南航」不關心

旅客等2小時！飛機「救生滑梯」起飛前彈出 長榮：人員誤觸

颱風攪局航班大亂！立榮宣布週三停飛 金門旅客驚險降落

