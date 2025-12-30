中共軍演今實彈射擊 盧秀燕發聲譴責、喊話賴清德「勿繼續對立」

台中市長盧秀燕今日上午出席市政會議，會前受訪時針對中國軍演表示，任何危害2,300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。台中市政府提供



中共解放軍東部戰區發言人昨日（12/29）上午7時30分宣布展開「正義使命-2025」演習，今日（12/30）演習還加入實彈射擊。台中市長盧秀燕今日對此發聲譴責，軍演只會撕裂信任跟感情，強烈反對並譴責任何危害2,300萬人民生命財產安全的行為，同時也喊話總統賴清德「以和平為念」，儘速化解兩岸僵局而非繼續對立。

中共今日上午8時至18時繼續進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，導致約857架國際航班、逾10萬旅客受到影響；國內線金門、馬祖等機場也有共計79架次受影響。

盧秀燕今日上午出席市政會議，會前受訪時表示，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，任何危害2,300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。

盧秀燕也向賴清德喊話，呼籲賴清德以人民為本，以和平為念，儘速化解兩岸僵局，而不是繼續對立。

