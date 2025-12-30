中共軍演今實彈射擊 賴清德請國人放心：我們不挑起爭端

總統賴清德批評，中國頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30）日在台灣周邊進行實彈射擊。對此，總統賴清德批評，中國頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。他強調，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」他並請國人放心，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴清德請國人放心，並表示，我們不升高衝突、不挑起爭端。 圖：翻攝自賴清德臉書

賴清德今透過臉書發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。他批，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴清德說，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。他說，「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。」

賴清德請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴清德強調，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」他說，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由」。

