即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域，並於今（30）日上午對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊。對此，總統賴清德稍早與國防部進行視訊會議，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

賴清德指出，稍早，他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

廣告 廣告

賴清德說，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，我要表達最嚴厲的譴責。

賴清德提及，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

他再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

同時，賴總統肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。

最後，賴總統呼籲全體國人與他一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活，「只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由」。

















原文出處：快新聞／中共軍演今實彈射擊 賴總統視訊國防部喊話：面對威脅絕不退讓

更多民視新聞報導

揭中共軍演真相 王定宇批「假訊息配合認知作戰」

掌握關鍵徵候！我上週注意「中共有動作」 國安官員揭軍演4原因

防長顧立雄是「福利熊」 鍾佳濱籲在野勿再擋國防預算

