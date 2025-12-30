中共軍演今展開實彈射擊 外交部：持續破壞國際秩序與區域現狀

針對中共展開環台軍演，外交部公眾外交協調會副祕書長陳怡君今天（30日）表示，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是與美國、日本、歐盟，以及七大工業國集團（G7）成員國之間，溝通管道皆十分暢通。（圖／陳凱貞攝）

中共解放軍東部戰區昨起發動「正義使命-2025」軍演，並於今天（30日）在台灣周邊進行實彈射擊。外交部公眾外交協調會副祕書長陳怡君今天在例行記者會上表示，中國此類行徑不僅無助維護全球與區域和平穩定，反而明顯挑戰《聯合國憲章》，持續破壞國際秩序與區域現狀。而台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美國、日本、歐盟，及七大工業國集團（G7）成員國之間，溝通管道皆十分暢通。

針對中共展開環台軍演，外交部公眾外交協調會副祕書長陳怡君今天在例行記者會上表示，維持台海和平與穩定，早已是國際社會的高度共識，亦符合各方共同且重要的利益。然而，中國近期仍持續在印太地區周邊海空域，透過軍事演習、軍機及軍艦侵擾等方式，進行軍事威脅與灰色地帶襲擾行動，相關作為已對區域安全造成實質衝擊。

外交部強調，中國此類行徑不僅無助於維護全球與區域和平穩定，反而明顯挑戰《聯合國憲章》中有關不得使用武力或武力威脅的原則，持續破壞國際秩序與區域現狀。

外交部指出，台灣作為國際社會及印太地區負責任的一員，將持續向國際社會發聲，並與理念相近國家攜手合作，共同維護全球及區域的和平、穩定與繁榮發展。

在國際溝通方面，外交部說明，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是與美國、日本、歐盟，及七大工業國集團（G7）成員國之間，溝通管道皆十分暢通，並持續就區域安全情勢交換意見。



