中共軍演今展開實彈射擊 賴清德上火線喊話：此刻勿受假訊息誤導

總統賴清德今提醒國人，此刻軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。（資料照片／總統府提供）

中國解放軍29日起對台展開代號「正義使命-2025」聯合演習，預計今天（30日）於台灣周邊進行實彈射擊。總統賴清德上午表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。他也提醒，此時此刻軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

總統賴清德上午在臉書發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴清德特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。因為有他們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

賴清德說，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。讓大家再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。

海委會主委管碧玲昨晚也在臉書發文，公布海巡署1000噸級「桃園艦」傍晚監控中國海警1306號船畫面。約昨晚6時，桃園艦已對中國海警船進行第七次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬，約1481公尺，情勢相當緊張。

管碧玲向第一線人員喊話，不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為守護國家，讓人民平安入睡，「加油吧，弟兄姊妹！」



