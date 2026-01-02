中共軍演他慘戴綠帽 女友帶小王入住「跨年飯店」

因軍演無法休假，役男跨年夜發現遭女友戴綠帽。（示意圖／PhotoAC）





日前中共對台進行大規模軍事演習，導致部分義務役軍人元旦前的休假臨時取消。一名男網友透露，他省下一個月薪水，全數投入與女友的跨年夜約會，未料因停假無法外出。然而，女友竟抱怨他無法赴約，還在跨年當天與其他男性前往飯店狂歡，這場突如其來的軍演，也意外讓他看清女友。

因中共軍演發現女友兵變

原PO在Dcard發文「垃圾中共軍演 讓我看清一個人」，表示自己大學剛畢業，目前正在服義務役。原本規劃與女友一同跨年，飯店與行程皆已訂妥，未料因中共軍演影響，義務役全面停假，無法外出。原PO指出，事發第一時間便向女友道歉，並主動承擔所有取消行程的費用，直言：「畢竟問題是我造成的，不想讓她虧到」，甚至還心疼女友得獨自跨年。

出錢訂房變女友開房的贊助金

未料女友竟將他兩人的對話截圖，上傳至摯友限動，抱怨男友跨年夜無法出現，還稱：「國家比較重要啦，我就活該一個人過？」甚至表示：「也只能怪自己沒有多交幾個男朋友」。更令原PO心寒的是，女友在跨年當天，竟帶其他男性入住由他出錢預訂的飯店，直到女友友人看不下去出面告知，他才得知真相。

原PO得知真相後情緒潰堤，心碎表示：「我坐在營區廁所的地板上，看著手機，眼淚真的停不下來」，並直言這是人生中最大的笑話。更諷刺的是，跨年夜當天，他因無法陪伴女友而滿懷罪惡感，未料對方卻躺在由他出錢訂下的飯店床上，與其他男性狂歡，讓他不禁感嘆：「保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？」

貼文發出後，網友紛紛留言安慰力挺，「她根本是一場針對你善良、負責與辛勤付出的惡意踐踏」、「這樣也好，中共幫你認清一個人」、「我覺得你這女友比中共還誇張，早就想找理由劈腿了吧」、「還好你沒有把爛人帶到2026」、「要感謝傳給你限動的那個朋友！」、「如果另一半對你的工作沒有認同、體諒，她不適合你」、「就算沒軍演，會還是一樣會約」。

