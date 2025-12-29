中共軍演侵犯我方領海！國防部證實：解放軍將我12海浬畫進演訓區

中共解放軍今（29）日宣布對台發動「正義使命-2025」軍演，更畫設5個實彈射擊區域，國防部今日下午召開臨時記者會說明狀況指出，除了公告5個區域外，還另外監測到中共在東部外海無預警畫設演訓區，總計共8個演訓區，這也的確會對台灣周邊航道有影響，同時也把12海浬畫設進去。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

對此，國防部下午4時30分召開臨時記者會說明中共軍演狀況，國防部情次室次長謝日升中將報告，今早中共東部戰區早7時半宣布對台實施針對軍演，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等演練科目；中共海事局則在早8時18分宣布明早8時至晚間6時，在原先5個演訓區外，另增加第6及第7區實施實彈射擊，禁止船舶進入；接著北京國際航行通告室發布飛航公告，在30日相同時間，在台北飛航情報區共有7處「危險區」，限制高度從地表至無限高。

國防部29日舉行臨時記者會，對「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明，國防部情次室次長謝日升。（劉偉宏攝）

此外，謝日升指出，今早同步掌握共軍在12月30日早上9時至11時於東部海域無預警開設一個演訓區，截至今中午12時20分，也發現中共海警局編組艦船在台海周邊，在馬祖、烏坵海域綜合執法巡查；截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

對於是否會實質造成封鎖台灣？謝日升回應，他們所劃設的區域，除把12海浬畫進去之外，在周圍的國際航線也都包含進去，這些舉動的確會造成行經周邊國際航班跟飛機受影響，另外演訓區還有其他商船，都會受影響。

另外，雖然中共是早上7時30分宣布軍演，但實際是幾點開始演訓？謝日升表示，他們雖然是早上7時30分宣布，但國防部在這之前就有掌握到，不過細節就予以保留；但跟以往聯合戰備警巡的規模不同，以及區域也不一樣，中共把演習區域畫設在12海浬內，這是他們擅長的舉動。

