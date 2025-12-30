中共軍演俯瞰101？粉專抓包「挪用台監視器畫面」：要展示軍威可以認真點嗎

中國宣布自29日起展開「正義使命-2025」圍台軍演，截至今（30）日清晨6時為止，過去12小時內已偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘及1顆中共空飄氣球。針對中國官媒《央視》聲稱無人機近距離拍下台北101畫面一事，粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」隨即發現，中國釋出的「空拍畫面」疑似擷取自台灣監視器。

《中國軍號》官方29日晚間公布一段錄影畫面，聲稱無人機「俯瞰台北101大樓」，並貼出相關影像，掀起兩岸網友高度關注。

不過由於《央視》釋出畫面的拍攝角度偏低、解析度不佳，讓不少網友懷疑其真實性，「新‧二七部隊 New 27 Brigade」也於29日當晚指出，中國所謂的「無人機空拍照」疑似取自內湖碧山巖即時影像的監視器，揶揄北京當局「搞雞鳴狗盜之行為洗地」。

對此不少網友湧入「Taipei Travel Live Cam台北觀光即時影像」YouTube頻道，直呼朝聖的同時笑喊「聽說這裡是敵軍無人機頻道」、「好大台無人機喔」、「這無人機飛這麼穩」。不過也有人指出，拍攝角度有落差，可能不是碧山巖監視器，不過應該仍是從台灣監視器畫面擷取。

