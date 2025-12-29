中共軍演再增2區！警戒空域無限高 航班受影響

解放軍殲-16戰機遭我國空軍F-16拍下監控畫面。（圖／國防部提供）





中共東部戰區今（29）日宣布在台海周邊實施「正義使命－2025」軍事演習，國防部16時30分召開臨時記者會，國防部指出，中共除劃設多處演訓與危險區外，並透過飛航公告限制高度「自地表至無限高」，相關作為已涵蓋多條國際航線，恐對周邊國際航班及來臺起降航機造成影響。

火箭軍參演 影響國際航線

國防部說明，中共北京國際航行通告室已發布飛航公告，12月30日自上午8時至下午6時，在臺北飛航情報區內劃設7處危險區域，限制高度從地表至無限高。國軍同步掌握相關動態，並依規定成立應變中心，持續監控海、空域情勢發展。

國防部進一步指出，中共此次劃設的演訓與危險區域，除部分已納入我方12海浬範圍外，周邊亦涵蓋多條國際航線。相關作為確實可能影響行經臺灣周邊的國際航班，甚至對來臺與離臺起降的航空器造成一定影響，已違反未顧及區域海、空安全的國際規範。

中共再增第6、7區 極具挑釁意味

根據中共此次公布的演訓與管制範圍，原先對外說明僅有5處區域，隨後再由中共海事局於上午另行公告，補充新增第6、第7區，並明定禁止船舶進入。國防部說明，第6、第7區並非最初軍演公告內容，而是後續以海事公告形式加列。

新增的第6區與第7區格外受到關注，第6區雖然範圍相對較小，但位置緊鄰北部沿岸，介於多個重要航道與沿海城市外海之間，時序上又屬後續補充公告，相關意圖仍有待持續觀察；第7區則劃設於金門與澎湖之間海域，位置接近既有離島航線與海上交通動線，極具挑釁意味。

中共軍演範圍。（圖／東森新聞）

民航局公告應對措施 影響逾10萬旅客

交通部民航局公告（NOTAM），宣布明（30）日上午8時至下午6時在臺海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。臺北飛航情報區共有14條國際航路及4條國內航路，其中多數航路在演習期間將無法使用，僅東北面往返日本的R595、R583及M750不受影響；國內航線方面，往返金門、馬祖的航路遭阻隔，公告時段內航班將無法飛航。

民航局統計，明（30）日8時至18時期間，受影響航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架次，影響旅客人數逾10萬人；國內線部分，金門受影響65架次、馬祖14架次，另因航路受阻提前取消航班，金門共取消68架次、馬祖16架次，影響旅客約6千人。民航局表示，將透過航管引導避開危險區、發布替代航路，並視實際狀況啟動流量管制，國內離島航班則於演習結束後以加班機方式因應。

