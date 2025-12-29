中共軍演前夕...澎防部上士出海潛水失蹤 機車、手機放岸邊擴大搜索中

今（29）日中國才宣布要圍台發動軍演，局勢緊張之際，卻傳出軍中人員失聯！澎防部通資連一名30歲何姓上士昨天下午5點前往澎湖馬公市山水三連石滬一帶出海潛水後失蹤，至今仍未返家。他的朋友因聯繫不上人於昨晚深夜報案，並在三連石滬附近發現他的機車，何姓上士的手機也遺留在車內。

相關單位隨即展開搜救行動，目前已出動空偵機與巡防艇協尋，同時通報澎湖漁業電台，請鄰近漁船協助搜尋。海、陸、空地毯式搜索，希望能盡快尋獲失聯上士。

何姓上士機車、手機都留在岸邊。圖／台視新聞

