中共軍演前方吃緊後方緊吃 國民黨團要求管碧玲下台

海委會主委管碧玲被踢爆與海巡高層在中共軍演期間餐敘，國民黨團痛批賴政府高層「前方吃緊、後方緊吃」。（圖：國民黨立法院黨團臉書）

就在共軍圍台軍演的緊張時刻，海委會主委管碧玲被踢爆31日中午和多名海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐。國民黨立法院黨團今天（2日）召開記者會，痛批賴政府要員「前方吃緊、後方緊吃」，喊話管碧玲下台負責。（張柏仲報導）

對於這次中共軍演態勢，國民黨團首席副書記長林沛祥強調這不是口頭恫嚇、也不是紙上談兵，而是真槍實彈直接影響我國周邊海域的安全航行自由；國際社會高度關注、周邊國家也提升警戒。結果在對岸軍艦、軍機實彈齊發的同一時間，我國負責海域安全、海上執法跟第一線應變的最高主管機關 ：海洋委員會主委管碧玲，正在與部屬餐敘。

林沛祥說從氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，畫面傳出的訊息非常清楚：外面好像沒什麼事，大家可以放心吃飯、歲月靜好。大家不禁想問：原來面對實彈軍演，最重要的不是戒備而是訂位；原來海域風險升高的時候，最佳因應策略居然是「聯絡感情」。

立委洪孟楷也批評，第一線官兵弟兄在淒風苦雨的前線監督、控管共艦動向，結果後方大官卻在高級餐廳吃飯餐敘，質問海委會高層有把第一線官兵弟兄的辛苦、辛勞放在心裡嗎？這不是傲慢、什麼才是傲慢？

洪孟楷強調餐會改期再聚絕不是問題；晚一個星期再吃也不是問題，餐廳不會跑、廚師不會跑，但身為國家重要海防高官，如果連對岸軍演時期都認為自己吃飯重於一切，那前線官兵弟兄算什麼誰？基層在拼命，高層在爽吃，這像話嗎？

立委牛煦庭則說，難怪大家都說「前方吃緊、後方緊吃」，基層弟兄犧牲自己時間保衛國家；結果反而給了高層很多餘裕「可以享受人生」，這樣的示範、這樣的領導難道不該負起政治責任嗎？當賴清德總統口口聲聲說要保衛台灣的時候，如果高層幹部是這種德性，誰能相信民進黨有能力保衛臺灣？

國民黨團強調，這段期間國安高層又辦婚禮、又辦餐敘，難道這是在焚香彈琴、在演空城計嗎？還是說別人侵門踏戶，連領海線都被突破，他們乾脆就躺平以對？不管是哪一種狀況，這對國人來說都是一種巨大的災難，都顯示政府徹底失能。