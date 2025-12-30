中共軍演區域貼近漁場 台東漁民捕魚範圍受限：只能避開

台東部分漁民夜間出海，台東魚市場今天仍有漁獲。（蔡旻妤攝）

中共解放軍東部戰區宣布展開「正義使命－2025」演習進行實彈射擊，東部沿海漁民關注相關動態。台東區漁會總幹事吳柏成表示，此次演習屬對岸單方面公告，漁民心情難免感到無奈，漁會已提前將可能涉及的海域範圍公告給漁民，提醒作業時留意避開。

台東部分漁民夜間出海，台東魚市場今天仍有漁獲。（蔡旻妤攝）

吳柏成指出，台東漁民對軍演管制區域並不陌生，國內軍演時也有相關經驗，漁船皆配有GPS定位系統，若接近管制海域，海巡單位也會透過廣播即時提醒與驅離。此次大陸軍演時段落在白天，與部分漁民夜間出海作業時間錯開，對實際作業影響有限。

不過，基層漁民仍普遍感到困擾，成功漁民直言，軍演區塊正好位於漁民平日捕魚範圍內，「現在都有限制，軍演的區塊都不能進去，造成我們漁民很多困擾，但國防又不能講什麼」，只能配合避開。

另有漁民表示，「中共都嘴巴說說而已，大陸人就是這樣，嘴巴很厲害而已」，但實際出海仍不敢掉以輕心；也有人坦言，生計仍得顧，「也是要照常作業啊，出海也是要閃啦，不然被打死怎麼辦」。

