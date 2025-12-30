中共軍演只是「試水溫」？郭正亮爆北京算盤

▲中國解放軍無預警展開軍演，外界認為是劍指日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中共昨（29）日無預警宣布，將展開代號為「正義使命－2025」的軍事演習；國民黨副主席蕭旭岑指出，這場軍演的真正目的，並非單純針對台灣，而是劍指日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」論述。對此，前立委郭正亮也分析，中國此舉是在營造「台灣好像有事」的情境，藉此觀察日本的態度，但戰略上並不會真的對日本動武。

郭正亮昨日在政論節目《亮點交鋒》中直言，這次軍演「主要是針對高市早苗」，賴清德只是被連動的角色。他提到，賴清德近期在兩岸政策上頻頻收緊、限制交流，或許也是背景因素之一，但整體來看，北京的重點仍在測試日本對「台灣有事」的反應，現在就是做出一個「台灣好像有事」的樣子，看日本會怎麼表態。

廣告 廣告

針對外界關心中日是否可能爆發軍事衝突，郭正亮認為，中國絕不可能對日本開戰，「我幹嘛要中計？」他分析，中國目前經濟成長率約4％至5％，反觀日本僅約0.6％，在這樣的情況下，根本沒有必要冒險開戰；更何況，美日之間有安保條約，一旦戰火燒到日本本土，美國不可能袖手旁觀。

郭正亮進一步指出，北京早已看穿日本的盤算，認為日本是在刻意引誘中國出手，藉此逼迫美國全面介入，形成中、美、日的正面衝突，「如果真的演變成這樣，你覺得中國會贏嗎？恐怕是兩敗俱傷吧！」因此，中國不會輕易踏入這樣的陷阱。

郭正亮強調，若真的對日本動武，美國勢必捲入戰局，最終受益者反而是日本，「日本會變成最大贏家」。在此情況下，中國高層的選擇就是避免軍事衝突，採取更長期的戰略布局，像「蟒蛇」一樣，在經濟、政治與軍事層面持續施壓、逐步加溫，把對手牢牢鎖住，「這才是他們認為正確的策略，絕對不能打」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

隨時到台北？共機悄潛台夜拍101 謝寒冰揪1破綻：情況嚴重了

這劇本眼熟嗎？共軍今實彈射擊 百萬網紅曝警訊：船頭轉向就開火

陳亭妃大喊「關我什麼事」切割郭信良！他挖舊帳：實在羞辱