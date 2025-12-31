中共軍演台海緊張！鄭麗文喊話對岸勿軍事相向 盼賴政府接受九二共識

解放軍圍台軍演後，台灣緊張情勢迅速升溫，國民黨主席鄭麗文今（31）日在國民黨中常會一改日前批評總統賴清德挑釁、搞對立的態度，轉向對岸喊話，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話、交流，進行和解，締造和平，希望中國大陸當局不要軍事相向；而民進黨政府也能接受九二共識、反對台獨，才能讓兩岸關係重新迎回前總統馬英九執政8年時的和平與繁榮。

鄭麗文表示，2025年的代表字是「罷」，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年；2026年新的一年，希望代表字是「和」，和解、和氣、和平、和氣生財、家和萬事興。她強調，大家需要團結的台灣，不是撕裂的台灣，國民黨希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行，嚴重的憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解。鄭麗文同時預告，她明日上午6時會代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、捍衛《中華民國憲法》的政黨。

鄭麗文：朝野、兩岸都要和解

鄭麗文強調，不只朝野要和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危，甚至美中也能和解，雖然關稅戰現在好像暫緩，但未來前景仍舊讓人人心惶惶，尤其兩岸的兵凶戰危，是會造成第三次世界大戰的最危險導火線，因此兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話進行交流，不管是教育、文化、經濟、藝術、體育，全方面交流對話，帶來不同於2025年的對立與仇恨。

鄭麗文說，國民黨衷心期待台海的和平，這是全世界都共同重視關注的，兩岸應共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突，國民黨也一直以此做為重要使命跟責任，絕對不玩火，不讓台灣涉險；希望大陸當局，不要軍事相向，民進黨政府也能夠接受九二共識，公開反對台獨。鄭麗文說，馬英九執政8年，每天都向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就可以對話、交流迎來繁榮，以及未來的種種可能性。



