中共軍演同一天！王毅揚言「有力反制台獨及美國軍售」 外交部強硬反擊

中華人民共和國外交部長王毅30日出席「2025年國際形勢與中國外交研討會」開幕式，致詞時再度提及台灣，宣稱「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，針對台獨勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，我們當然要堅決反對、有力反制」。對此，我國外交部今（31）日痛批，王毅再次妄稱台灣問題是中國內政等荒誕謬論，企圖顛倒黑白，混淆視聽，外交部予以嚴正駁斥。

中國解放軍29日清晨宣布在台灣周邊海空域進行「正義使命-2025」演習，同日發布中共國際官媒《環球時報》所作「2025年中國形象全球調查報告」，指稱「習近平新時代中國特色社會主義思想獲國際社會高度認同」、「執政理念與經驗獲國際好評，國際社會對華好感度持續提升」。王毅昨日在國際形勢與中國外交研討會則宣稱，中國是面對世界亂局的「穩定錨」、周邊環境新局的「主心骨」、國際秩序變局的「定盤星」、全球發展困局的「主引擎」、國際道義危局的「壓艙石」。

王毅致詞時也談及中美關係，隨後談到台灣，指稱「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。針對台獨勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，我們當然要堅決反對、有力反制。今年是台灣回歸祖國80周年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命」、「任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗而告終」。

對此，我國外交部今日上午透過新聞稿駁斥，王毅前述發言再次扭曲二戰史實、妄稱所謂台灣問題是中國的內政等荒誕謬論，企圖顛倒黑白，混淆視聽。外交部長林佳龍嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定台灣的前途。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

外交部提到，近期中國在台灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅台海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」。

外交部喊話，北京當局應立即停止片面改變現狀，尊重中華民國台灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁台灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。也呼籲國際社會以實際行動支持民主台灣，並同聲譴責中國一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，台灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。

