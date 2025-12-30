中共軍演嚴重影響台灣空域！ 離島航班大幅取消36架次、近6千人受影響

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

中共昨日一早突宣布展開「正義使命-2025」大規模演習，並於今（30）日在台灣周圍實施實彈射擊，嚴重影響我國飛航空域，航班可使用之空域受限，改走非慣用之航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。交通部民航局統計，截至今日中午，國際航班尚無取消，國內航班則影響較鉅，金馬航線共計已取消36架次、受影響旅客達6千人之多。

軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次。（資料照）

民航局指出，國際線部分，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，所有國際離到場航班皆依規劃之替代航路飛航，且航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線部分，民航局說明，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。因中國軍演，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6千人。

民航局表示，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局以請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。



