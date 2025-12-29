中共軍演嚴重衝擊我國空域！民航局估10萬旅客受影響「國際航班將明顯延誤」 國內線金馬航班均無法飛航

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

中共宣布即日起展開「正義使命」演習，公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。交通部民航局證實已收到北京發布飛航公告，將於明（30）日上午8時至18時間，於我國台北飛航情報區發布臨時危險區，將影響航班飛行，時間長達10小時。民航局晚間補充說明，由於軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域亦不足，尤其國際航班將有明顯延誤；且在演習期間國內線往金門、馬祖的航班都無法飛航。

廣告 廣告

民航局指出，在明日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人。（圖／資料照）

民航局指出，在明日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

民航局表示，目前飛航服務總台已協調相鄰之飛航情報區航管單位實施流量管制措施，以確保飛航安全；屆時國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

民航局說明，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

民航局續指，依據國際民航組織之相關規定，任何影響航路使用之演習活動，至遲應於7日前發布飛航公告，且實務上亦須先與受影響之飛航情報區進行溝通協調。中國僅在1天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例；且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用之作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。

更多FTNN新聞網報導

桃機三航北廊廳試營運「滿意度達4.5顆星」 立委李昆澤：值得高雄機場新航廈借鏡

澎湖搭機新制啟動！ 陳世凱：每日預留36座位供鄉親緊急使用

共軍突啟動「正義使命」軍演 民航局證實：明日將有長達10小時「臨時危險區」

