中共軍演國台辦竟稱「並非針對廣大台灣同胞」到底在說啥？離島航班被影響，華信、立榮宣布這些航班停飛

▲對於中共軍演，中國國台辦表示「並非針對廣大台灣同胞」。





中國解放軍東部戰區周一(12/29)起組織陸海空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊舉行「正義使命 - 2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，維持至少兩天。

對此，中國國台辦表示，兩岸同胞是一家人，有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和臺灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性。

中共北京國際航情通告室也發布了飛行公告，要在週二(12/30)上午8時到當日下午6時，在台灣台北飛航情報區一共七處劃設危險區域，「限制高度從地表到無限高」。因此包括立榮航空、華信航空稍早公告，台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消。

中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，該戰區將組織陸、海、空三軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽、我國北、西南、東南及東部海域實施環島戰備警巡。

與此同時，中國東部戰區更預告周二(12/30)當天上午8時至傍晚6時，在多個海域及空域進行軍事演習，同時組織「實彈射擊」，屆時任何船隻與飛行器皆禁止進入。

華信、立榮往返馬祖班機全取消

中共北京國際航情通告室也發布了飛行公告，要在週二(12/30)上午8時到當日下午6時，在台灣台北飛航情報區一共七處劃設危險區域，「限制高度從地表到無限高」。因此包括立榮航空、華信航空稍早公告，台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消。

立榮航空12月30日班機異動

一、台灣往返馬祖航線全日取消。

二、台灣往返金門航線18:00前全數取消；下列航班延後起飛：

台中-金門 B7-8965 18:00 19:05 17:25 18:30

金門-台中 B7-8966 19:40 20:40 19:20 20:20

台南-金門 B7-8991 18:00 18:50 16:00 16:50

金門-台南 B7-8992 19:25 20:20 17:35 18:30

高雄-金門 B7-8927 18:00 19:05 17:30 18:35

金門-高雄 B7-8928 19:50 20:50 19:30 20:30

1800後增班班機

航線 班次 出發時間 抵達時間 台北-金門 B7-9381 18:00 19:20 金門-台北 B7-9382 20:25 21:40 台北-金門 B7-9385 19:00 20:20 金門-台北 B7-9386 20:55 22:10 台中-金門 B7-9361 18:15 19:20 金門-台中 B7-9362 20:00 21:00

華信航空12月30日班機異動

2025年12月30日(二)因受空域管制影響，部分金門/南竿航班異動如下:

取消：

台中-金門航線：AE761/762/763/764/767/768。

高雄-金門航線：AE301/302/303/304/307/308。

台北-金門航線：AE1261/1262/1263/1264/1265/1266/1269/1270/1271/1272/1273/1274。

台北-南竿航線：AE7901/7902。

金門共24架次；南竿共2架次。

延後：

台北-金門航線：

AE1275延後至18:10-19:15。

AE1276延後至20:15-21:15。

AE1277延後至18:50-20:10。

AE1278延後至20:50-22:00。



台中-金門航線：

AE769延後至18:10-19:05。

AE770延後至20:05-21:00。



高雄-金門航線：

AE309延後至18:35-19:40。

AE310延後至20:20-21:20。

國台辦：針對台獨與外部勢力干涉

中國國台辦發言人陳斌華表示，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

陳斌華表示，賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何「台獨」分裂行徑，絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊。

陳斌華指出，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

民航局：將有長達10小時「臨時危險區」

陳斌華表示，兩岸同胞是一家人。 有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和臺灣同胞切身利益，「絕非針對廣大台灣同胞」。

希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

而交通部民航局也證實，已收到北京發布飛航公告，將於12月30日上午8時至18時間，於我國台北飛航情報區發布臨時危險區，將影響航班飛行，時間更長達10小時。





