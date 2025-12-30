中共軍演國軍持續警戒 東港近海漁船照常出海

大陸解放軍圍台軍演，對屏東漁民造成不同影響，部分漁船仍出海作業。（羅琦文攝）

大陸解放軍昨（29）日起包圍台灣軍事演習，今天更實施實彈演習，對屏東漁民也造成不同影響，東港近海作業船隻仍持續出航，在軍演畫分範圍內作業的船隻則就近往台東、宜蘭休息。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，東港近海漁船今日凌晨4時許，照常出海往枋寮近海捕櫻花蝦；在台東外海捕黃鰭鮪的漁船，幾天前在大陸宣布軍演之前就已出海，暫時先在台東成功漁港或宜蘭蘇澳港休息，東港魚市場今天仍有遠洋漁船進行黃鰭鮪卸貨。

大陸解放軍圍台軍演，對屏東漁民造成不同影響，遠洋漁船已返港進行黃鰭鮪裝卸。（羅琦文攝）

東港李姓則表示，漁會都有提醒小心，其實不只是中國大陸會軍演，台灣本身有時也會軍演，老早習慣了，演習只有兩天，現在是捕撈黃鰭鮪的季節，先暫時休息一下，影響不太大。

廣告 廣告

大陸解放軍圍台軍演，海軍海鋒大隊出動雄三飛彈進駐恆春半島警戒應變。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

國軍海鋒大隊昨日迅速出動有「航艦殺手」之稱的雄三型超音速反艦飛彈進駐恆春半島，並升起發射器指向巴士海峽與台灣海峽西南部，今日持續警戒應變。

更多中時新聞網報導

SKM MEN’S改寫男性時尚市場

臨床擋得辛苦 醫促政府擬配套

龍千玉登《一級棒》評歌評到頭痛