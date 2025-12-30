中共軍演圍台花蓮漁港飛彈戒備 漁會憂影響捕魚收入盼政府補貼

中共今天在台灣周邊五處海空域實施實彈射擊軍演，交通部航港局與漁業署緊急發布航安速報，花蓮漁港內可見雄三飛彈部署、海巡艦艇戒備。花蓮區漁會指出，軍演影響漁民是否出海作業與收入，盼政府正視衝擊並研議補貼措施。

中共宣布今天上午8時至下午6時，在台灣周邊海域進行軍事演習並實彈射擊，航港局隨即發公文，請相關單位轉知所屬或代理船舶，航經該水域時務必繞行避開演習區域，以確保航行安全。漁業署也要求漁業通訊電台持續廣播提醒，呼籲漁民注意作業安全，若發現中共軍艦應立即通報海巡單位。

因應軍演動態，花蓮漁港內出現雄三飛彈部署，海巡署也派遣2艘大型艦船及55噸巡防艇在港區周邊警戒，強化海上與港區安全維護。

花蓮區漁會理事長王登義表示，漁會接獲軍演訊息後，已第一時間透過各漁民群組發布通知，提醒漁民出海作業時務必提高警覺、注意自身安全。不過他也坦言，軍事演習對漁民生活影響巨大，漁民面臨是否出海捕魚的抉擇，作業期間也可能因演習範圍與安全顧慮，影響整體收入與生計。

王登義指出，漁民一向配合政府政策與避航措施，但軍演所造成的實質損失與心理壓力，政府應正視並研議合理補貼機制，協助漁民度過不確定風險，漁會也將持續與漁民保持聯繫，確保相關安全訊息即時傳達。

對於軍演，一名有60年捕魚經驗的老漁民表示，早已習慣對岸軍演，仍會照常出海作業，「要打就來打」，並認為港內已有國軍飛彈防護，心裡並不害怕；也有漁民直言不太擔心，該做的工作仍會繼續完成。

