中共軍演多劃一區 國防部偵獲89架共機、28艘共艦與海警船

空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖：國防部提供）

共軍東部戰區今（29）日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，比2022年時任美眾議長裴洛西訪台後的軍演更抵近台灣本島。國防部回應，今早同步掌握共軍在東部海域增加一個演訓區，截至下午3點，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖：田單軍艦拍攝，國防部提供）

中共解放軍東部戰區發言人施毅指稱，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

廣告 廣告

解放軍東部戰區也發布演習範圍示意圖，並公告明早8點起至晚間6點進行實彈射擊。國防部29日下午召開臨時記者會，針對中共實彈射擊的應處作為進行說明。情次室次長謝日升中將報告，今早中共東部戰區早7時半宣布對台實施針對軍演，原先公告的新聞稿公告5個聯合演訓區，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等演練科目。

謝日升指出，中共海事局上午8點18分宣布明早8點至晚間6點在除上述5區外另增加第6及第7區實施實彈射擊，禁止船舶進入；接著北京國際航行通告室發布飛航公告，在30日相同時間，在台北飛航情報區共有7處「危險區」，限制高度從地表至無限高。今早同步掌握共軍在東部海域增加一個演訓區（圖8號），截至今中午12點20分，也發現中共海警局編組艦船在台海周邊，在馬祖、烏坵海域綜合執法巡查。

國防部情報次長謝日升中將。（圖：國防部提供）

謝日升續指，截至下午3點，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。國防部作計室次長連志威中將表示，國軍依照突發狀況處置規定及時應處，並且視敵情威脅徵候及威脅程度，已開設應變中心，並下達立即戰備操演去妥適對應共軍由演轉戰威脅。

連志威說，後續持續掌握共軍威脅程度，採取必要作為，妥適對應。海洋委員會海巡署副署長謝慶欽提到，解放軍今早7時30分宣布軍演後，海巡同一時間偵獲4艘海警船，航近北、東海域，目前增加到14艘，包含侵擾馬祖、金門烏坵、東沙外離島等，海巡署立即調派艦船艇在各海域對應，部署14艘艦船艇，以1對1方式併航監控、強制驅離，並派遣待命艦艇支援，且同步成立應變中心，偕同國防部對應監控。