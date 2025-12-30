中共軍演威脅 侯友宜：提升自我防衛能力

新北市長侯友宜視察新北淡江大橋。(侯友宜臉書)

針對中共發動環台軍事演訓，是否應加速對外軍事採購，引發各界關注。新北市長侯友宜今(30)日出席基隆捷運先期工程開工典禮時受訪表示，面對外部勢力帶來的挑戰，國內不應分黨派對立，而應團結一致，共同守護國家安全與社會安定。





侯友宜指出，國家安全是全民共同責任，面對區域情勢升溫，最重要的是凝聚共識、同心協力。他強調，唯有提升自我防衛能力，國家才能建立足夠的安全基礎，進而維持台海的和平與穩定，這也是不分黨派、全民共同追求的目標。

對於媒體詢問此次軍演影響規模及是否應加快軍購腳步，侯友宜未正面回應具體政策細節，但重申，當前關鍵在於讓國內社會保持穩定，避免內部對立削弱整體應對能力。他認為，國家在面對外在威脅時，應展現團結與韌性，共同承擔責任。





侯友宜表示，面對複雜的區域安全局勢，台灣必須持續強化自身防衛能量，並以冷靜、理性的態度處理相關挑戰，讓國人能夠安心生活，也讓區域和平得以延續。