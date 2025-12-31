中共軍演宣告「圓滿完成」 國防部：仍有相當數量機艦擾台

面對共軍演習，國軍上緊發條不敢大意。（示意圖，資料畫面）

中共解放軍東部戰區今（31日）晚間6時宣布「正義使命-2025」演習「已圓滿完成各項任務」。國防部晚間指出，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，國軍堅定守護國家主權及民眾安全。

國防部晚間發布新聞稿表示，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，並要求各級部隊，對於受應對敵情任務而影響休假的官兵，應完成補休假規劃，充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受國際社會民主友盟譴責，國軍將持續有節、有序、有管制的冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及民眾生命財產安全。





