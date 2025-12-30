中共軍演實彈射擊逼近北部24浬線 國防部1730記者會說明

中共「正義使命-2025」軍演今天進行實彈射擊，國防部中午證實東部戰區遠火部隊在福建針對台灣北部相關海域完成多枚火箭遠程火力實彈射擊，彈著點落在北部24海浬線周邊，國防部也將在下午5時30將開臨時記者會說明今日軍演狀況。

國防部今（30）日表示，自0900時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

