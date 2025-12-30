中共軍演實彈射擊！政院照常舉行經發會議 卓榮泰：對中國當局是極大諷刺

行政院長卓榮泰今上午照常主持經濟發展委員會會議時，並直言這對實施軍演的中國當局是極大的諷刺。（資料照片／行政院提供）

中共解放軍29日起對台展開代號「正義使命-2025」環島軍演，行政院長卓榮泰今天（30日）上午主持經濟發展委員會會議時提及，此時中共正在台灣四周進行軍演，大家在這裡討論的是台灣均衡，對國際社會來講形成強烈對比，對中國當局是極大的諷刺，該會議正可以向國人傳遞明顯訊息，「該會議是我們對和平的示範、對安定的保障」。

中共解放軍東部戰區從29日展開「正義使命-2025」軍演，病癒今天開始對台灣周邊實施實彈射擊，國防部則成立應變中心啟動立即備戰操演。根據國防部上午發布解放軍機艦動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，共偵獲14艘解放軍艦、8艘公務船及130架次解放軍機，其中90架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。

卓榮泰今天上午主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議時表示，此時中共正在台灣四周，對台灣海域、空域進行軍演，而大家在這裡討論的是「台灣均衡」，這對國際社會來講是強烈的對比，對中國當局是極大的諷刺。

卓榮泰指出，顧問們今天在這裡聚會，向國人傳遞很明顯的訊息，該會議才是對和平的示範、對安定的保障，對國人、對國際社會都發出這樣的訊息，也能藉此會議，再次籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著，而且安定。政府對所有的狀況都有萬全的因應準備，而國家、政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家。

卓榮泰強調，建設是不分黨派、不分藍綠的，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會一直地進步，現在整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作，對內團結國人，「只有在這樣的目的跟方向底下，才能跟國人表示，政府所有的施政作為都是以國人、人民為意念，這個是我們現在最大的一個施政方向」。

卓榮泰提到，他也再度誠懇地希望明年度中央政府總預算在立法院要儘速地審議通過，才能讓政府有足夠的實力跟國家的財政分布，能夠建設跟發展，也真的才能夠均衡台灣，同時也希望國會能夠通過政院送出去的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」的特別預算，才能夠提升國防，也才能夠把總統賴清德所希望達到的，軍工產業成為另個護國群山的新目標。



