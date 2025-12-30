中共軍演實彈射擊「落彈散布我國24浬線」 顧立雄坐鎮監控

中國昨（29）天無預警宣布進行圍台軍演，今天更進行為期10小時的實彈射擊，我國國防部掌握狀況，證實中共的遠火部隊從早上9點開始，就對台灣北部24浬線周邊實施一波的實彈射擊。

國防部長顧立雄率領重要幹部全程坐鎮聯合作戰指揮中心，進行嚴密監控，並表示共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護國家安全與民主自由。

