中共軍演封鎖台灣四座港口？海巡署：假訊息 掌握共軍發射7枚火箭彈
中共對台軍演，海巡署今天表示，上午會同相關國安單位聯合情監偵，掌握中共發射七枚火箭彈，分別落在1、2號禁航區，海巡署海上人員、船舶平安，無任何事故發生。另中國官媒稱封鎖台灣四座港口，海巡署說，這是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。
海洋委員會海巡署表示，中國人民解放軍東部戰區於昨天上午7時30分，發布實施聯合軍演，海巡署第一時間就偵獲14艘海警船，侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，並立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以一對一方式併航監控，強勢驅離。
海巡署說，在海巡嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。
海巡署下午發布新聞稿指出，上午9時已會同國防部等國安單位運用聯合情監偵手段，掌握中共陸續發射七枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區，海巡署海上人員、船舶平安，無任何事故發生。
海巡署說，全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入台灣水域的海警船均採一對一方式併航監控、強勢驅離。在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。
海巡署提到，為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在這次對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播，內容為「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動。」
針對中國官媒宣稱封鎖台灣四座港口，海巡署表示，這是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。
海巡署說，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定；中國海警船侵擾台灣限制水域，從航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。「我們不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。」
（責任主編：莊儱宇）
