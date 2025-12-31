中共軍演射「遠火」 海鋒大隊雄風二型、三型反制
台北市 / 綜合報導
中共解放軍發動軍演，中國官媒「央視」釋出畫面，共軍將美方對台軍售的重點之一「海馬士火箭」，列為模擬打擊目標，另外，共軍昨天還在離台灣最近的平潭島，發射遠程火箭炮。
密集的火力網以近乎垂直的角度，高速劈開海面，中共解放軍「東部戰區」，在台海周邊展開實彈射擊，宣稱全部命中目標，而距離台灣最近的「平潭島」，共軍也發射PCH191遠程火箭炮。
火箭彈連發幾道火光直衝天際，解放軍宣布取得預期效果，根據中國官媒「央視」所釋出的軍演畫面，由中共陸軍部隊發起模擬打擊，戰略針對性明確。收到海馬斯目指信息，一炮三炮注意接收目標信息立即射擊，將美方對台軍售重點之一，海馬士多管火箭系統，列為演習目標。
軍事專家分析，可能是因為具備精準打擊、高機動性，除了「滿載重量」大約是16.2噸，只需要3名車組人員便能運作，還可由「C-130運輸機」空運部署，提升國軍快速反應跟外島的支援能力，另外在多樣化打擊部分，可以發射「導引多管火箭系統」火箭彈，射程大約是70公里，以及射程約300公里的，陸軍戰術飛彈，尤其生存性能優異，在發射後「數分鐘內」即可迅速撤離現場。
國防院國防戰略研究所長蘇紫雲說：「如果台灣配置更多的這個，M57的戰術飛彈的話，那麼對中共就是沿岸的，東部戰區的空軍基地還有雷達站，還有砲兵乃至於部隊集結點，都可以形成有效的源頭嚇阻。」
不讓共軍越雷池一步海軍「海鋒第二大隊」，也前往「花蓮港」部署雄風二、三型反艦飛彈，增程型最遠可以打到400公里。面對海疆情勢變化展現寸土不讓的決心。
