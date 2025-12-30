中共軍演射7枚火箭彈 海巡署「1對1緊盯」強勢驅離中國海警船

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

針對中國於今（30）日在台灣周邊海空域發動的「正義使命-2025」軍事演習，海巡署協同國防部等國安部門利用聯合情監偵系統，掌握中共從福建平潭地區發射的7枚PCH191火箭彈，分別落入預設的1號及2號禁航區內，經確認目前海上的船舶及船上人員均安。

中國於今（30）日在台灣周邊海空域發動的「正義使命-2025」軍事演習，海巡署調派14艘艦艇執行「1對1」併航監控與強勢驅離行動。（圖／海巡署）

自昨（29）日中共東部戰區發布軍演動態起，海巡署便偵獲14艘中國海警船試圖侵擾台灣本島及馬祖、金門、烏坵、東沙等外離島的限制水域。海巡署對此迅速採取對等部署，調派14艘艦艇執行「1對1」併航監控與強勢驅離行動，成功守住周邊國內外船舶安全通行，未受騷擾威脅。

為了避免中國海警船因誤判情勢而導致衝突，同時破除其認知作戰，海巡署在此次行動中特別於廣播稿加入中英文警告，嚴正指出「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁」，呼籲中方唯有維持海上穩定才能確保其國家發展，為保台海和平應謹慎行動。海巡署透過航行態樣分析強調，中國海警船的行為實質上屬於「常態騷擾」，而非其宣稱的「執法巡查」。

海巡署表示，中國無視國際準則，以軍事威脅恫嚇鄰近國家的做法已嚴重破壞印太區域的和平。除了增強廣播力道外，海巡署亦同步對外公開執法畫面，希望中國海警能正確判讀國際局勢，切勿一錯再錯。海巡署重申，將堅定捍衛海域秩序與安全，並呼籲雙方共同致力於維護台海的和平、穩定與發展。

