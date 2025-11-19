中共軍演引三海聯動 顧立雄批中國「真正的麻煩製造者」：勿以武力解決爭端

日本首相高市早苗的「台灣有事，日本有事」言論，引發中日關係緊張，甚至中共在台海、黃海、南海都有軍事活動，形成了「三海聯動」，對此，國防部長顧立雄今（19）日呼籲中國，不要以武力解決相關爭端，「真正的麻煩製造者來源是中國」。

高市早苗近日在國會答詢時表示，若台海爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，相關說法引發中國強烈反彈，進一步升高中日緊張情勢。中國也在台海、黃海、南海進行一連串軍事動作，似乎有國安單位過去所說的「三海聯動」跡象。

對於中國的軍事動態，國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏上校昨（18）日在國防部記者會回應，解放軍於台灣周邊海空域軍事活動狀況，國軍運用聯合情監偵系統，先行研判解放軍真實行動意圖，並循戰略溝通管道，適時發布共軍演訓動態暨國軍備戰行動。針對中共灰色地帶襲擾或區域性軍演，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，視敵情徵候及威脅程度，開設應變中心，以及提升立即備戰操演的作為，先行部署兵火力應處威脅，確保國家安全。

顧立雄今日則在立法院呼籲中國，不要以武力解決相關爭端，不管在南海還是台海或者整個印太區域，中國應該要放所有以武力來解決事情的這種思維，顧立雄強調，中國這樣不斷的軍事擴張，對台灣動輒要以武力來面對擴張，理念相近的國家都會感覺到這樣事態的嚴重，然後都會企圖設法來阻止這樣子的一個戰事發生，並維持區域和平的穩定現狀，同時維持各國認為應該確保的核心利益。顧立雄重申，所以應該要認知，真正的麻煩製造者來源是中國。

