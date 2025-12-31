中共軍演引歐盟及多國關切！澳洲、日本「直接向中方表態」 林佳龍發聲

中國解放軍29日宣布在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍演，演習範圍侵犯我國領海，落彈區則散布在我國鄰接區24浬線周邊，儘管實彈射擊演訓的7個限制飛航區已結束，但解放軍東部戰區尚未依慣例宣布演習結束。韓國外交部、菲律賓駐台機構30日先後公開表態，歐盟對外事務部（EEAS）、英國、法國、德國及澳洲等外交部也接連發布聲明。對此，外交部今（31）日致謝。

中國解放軍29日清晨7時30分宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，部分演訓區直接劃設到台灣12浬領海基線以內，火箭軍實彈射擊落彈區則散布在我國領海鄰接海域24浬線周邊；中國民航單位也公告7處臨時危險區，涵蓋台北飛航情報區（FIR）絕大多數國際及國內航路，合計有941架次民航班機、超過10萬名旅客受影響，海域經評估則不致影響各商港船舶進出。特殊的是，飛航危險區昨日在實彈演訓結束後撤除，但解放軍東部戰區未循例宣布演習結束，稍早僅發布演訓影片。

6國外交單位表達關切 歐盟：維持台海現狀有直接利害

中國解放軍昨日實彈射擊演訓結束前，韓國外交部發言人朴一率先於例行記者會中表示，韓國政府希望台海和平與穩定能夠持續，並透過對話與合作使兩岸關係朝和平方向發展；菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）同樣於昨日發表聲明表示，任何可能升高台海及區域緊張情勢、誤判或衝突風險的發展皆令人深感憂慮，敦促各方保持最大程度的克制，避免任何升高情勢的行動。

在解放軍實彈演習結束後，歐盟對外事務部發言人發布聲明表示，中國軍演升高兩岸緊張局勢，並危及國際和平與穩定，台海和平與穩定，對區域及全球安全與繁榮具戰略性意義，呼籲各方保持克制，避免任何可能升高緊張情勢行動，相關問題應透過對話解決，「歐盟對維持台灣海峽現狀具有直接利害關係，我們反對任何改變台海現狀的單方面行動，特別是以武力或脅迫方式進行者。」

英國外交部、法國外交部、德國外交部昨日也先後發表聲明表達關切，澳洲外交暨貿易部（DFAT）則在今日發出聲明表示，中國在台灣周邊的軍事及海警演習令人深感關切，澳洲官員已就此向中方表達關切，澳洲強烈反對任何增加意外、誤判或局勢升級風險的行動，分歧應透過對話加以管控，而非訴諸武力或脅迫，澳洲反對任何單方面改變台海現狀的行動，和平與穩定符合各方共同利益。另據日本《共同社》引述消息人士說法，針對中國在台灣附近軍演，日本也已向中方表達關切。

林佳龍致謝民主夥伴 外交部：續與歐盟等國促進和平

林佳龍昨日晚間透過臉書表示，特別感謝全球民主夥伴及友邦政府公開表達關切與譴責，共同反對中共以武力或脅迫破壞台海穩定現狀。維持台海和平穩定是國際社會共同利益，也是全球共識。任何片面以軍事行動或灰色地帶手段施壓，都只會加深緊張、破壞以規則為基礎的國際秩序，不僅挑戰《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

對於歐盟及歐洲各國外交部昨日先後發表聲明，外交部今日上午則發布新聞稿轉述，林佳龍誠摯歡迎並感謝前述歐盟與歐洲重要國家的友我聲明，相關聲明充分展現歐洲高度關切中國透過軍演，片面升高台海緊張局勢的不當作為，以及歐洲堅定支持台海和平穩定現狀的立場。

外交部強調，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑，尊重以規則為基礎的國際秩序，並停止破壞台海及區域和平穩定與安全。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

