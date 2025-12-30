中共軍演彈著點創歷來距台最近 學者：國造海劍羚飛彈有望反制

多枚火箭彈接連升空飛向天際，目標就是針對台灣北部、南部海域，嚴重威脅台海和平穩定。

中共公開射擊畫面，聲稱全數命中，火箭彈朝向海面，炸起大片水花，中共發動「正義使命-2025演習」，在台灣周邊劃設5大射擊區域，東部戰區30日聲稱，結合陸海空三軍、火箭軍，對台灣南北兩端海域，實施遠程火力實彈射擊。

國軍掌握共軍發射27枚火箭彈。

中國國防大學教授張弛表示，「不僅要打封其主要港口和軍事基地，還要切斷台獨分裂勢力的能源，進口主動脈。」

國防部情次室次長謝日升指出，「這次的彈落點，的確是比過往還要更接近我們台灣，我想這個也是他刻意要傳遞的一個訊息之一。」

中共恫嚇台灣，指實彈射擊火力範圍，涵蓋台灣本島的能源設施、主要港口、軍事基地，外界關心我方防空警報的發放標準?

國防部作計室次長連志威表示，「研判這個落點，會危害台灣本島及澎湖地區的時候，同樣是授權空作部指揮官，發放防空警報。」

外界研判，中共這次發射的應是PCH-191火箭彈，號稱「陸版海馬士」，攻擊距離達150公里，若發射專屬戰術飛彈，打擊距離還能延伸到500公里，精準度比擬短程彈道飛彈，若執行源頭打擊，對台灣是嚴峻挑戰。

國防院副研究員舒孝煌指出，「遠火就可以對付我們，像例如說部隊的部署，這些相關其他的這些基地等，比較小的目標，或者是部隊集結的地方進行攻擊，如果說我們要主動防禦的話，目前是還比較沒有有效的方式。」

針對如何反制中共火箭彈，學者認為，除了國軍部隊強化機動部署，中科院研發的海劍羚飛彈，已通過作戰測試，未來若能順利量產，有望成為台海防空的堅實防線。

