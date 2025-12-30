中共軍演影響國內航線 民航局：演習後增開加班機

記者古可絜／綜合報導

因應中共軍事演習影響，民航局今（30）日表示，已採取流量管制及替代航路等航管措施，確保飛航安全。截至中午國際線尚無航班取消；國內線金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次，民航局已協調航空公司於演習結束後增開加班機，疏運旅客。

民航局指出，因可使用空域受限及大部分使用非慣用航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入臺北飛航情報區航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入臺北飛航情報區航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

廣告 廣告

航班影響部分，國際線上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，所有國際離到場航班皆依規劃替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至12時國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線航班截至12時，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。因金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，中共軍演期間，金門航線取消60架次，馬祖航線取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6千人。

民航局已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次；馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局以請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。