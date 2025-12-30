中共軍演影響漁民作業 花蓮區漁會盼政府補貼損失

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）中共軍演，對台灣島相關海域實施遠端火力實彈射擊，影響花蓮漁民海上作業，漁會盼政府正視軍演對漁民造成的傷害，並給予損失補貼；海巡、軍方等單位也在花蓮港區部署警戒。

中共軍方29日無預警宣布展開「正義使命-2025」聯合演習，演訓範圍涵蓋海、陸、空。漁業署已請漁業通訊電台持續廣播，籲請漁民注意漁船航行安全，如有發現中共軍艦請通報海巡單位或漁業電台；海巡2艘大型船艦及55噸巡防艇也在花蓮漁港海域警戒。

廣告 廣告

花蓮區漁會理事長王登義今天接受媒體聯訪表示，漁會接到訊息後在漁民的相關群組告知，提醒漁民注意安全；因軍演對漁民影響非常大，若不出海作業，沒有收入影響生活，希望政府正視漁民所遭受的傷害跟損失。

花蓮漁港內已停泊許多漁船，漁民說，對演習已習慣，不會害怕。港區內可見國軍部署飛彈。（編輯：李淑華）1141230