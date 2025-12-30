中共軍演影響燃料進口？台電：今早天然氣船已入港

台電迎接80週年，展開電力未來式成果展聚焦電力韌性與能源轉型，不過中國解放軍環台軍演實彈射擊，是否影響到國際燃料進口，近一步影響電力供應？也引起各界高度關注。

台電董事長曾文生回應，「今天早上我們的天然氣船都有順利進港，那本來就是因應這樣子相關狀況，本來我們一些能源的儲備工作都有在進行。現在是冬天，我們最近的備轉容量率都有超過10%，所以我相信，我們也都在密切觀察軍演後續的狀況。」

曾文生強調，軍演並非首次，台灣也有進行能源儲蓄並且會持續努力加強。不過盤點目前狀況，台灣天然氣接收站主要都在沿海地區，包含一接高雄永安港、二接位在台中港，另外目前法定安全量天數燃煤是30天，燃氣則預計在2027年達14天，2025年目前達到11天，台電也表示會滾動檢討因應。

台電發言人黃美蓮說明，「有關燃煤的部分，我們燃煤的安全存量的天數，都高於法定規範。那至於在天然氣的部分，我們也會積極跟中油公司來聯繫，那希望也能夠確保能源儲備跟電力的供應無虞。」

不過針對綠能，近期則有報導指稱爆發風電廠退潮，經濟部能源署則強調此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健，我國目前已有7個離岸風場完工併網。