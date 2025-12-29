中共軍演影響航班 小港機場往返金門延遲取消、國際線正常

中國大陸人民解放軍東部戰區29日上午宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，受此影響。高雄國際航空站表示，國內線航班除高雄往返金門的航班有取消或延遲，其餘維持正常；國際線部分目前正常，但航班離、到時間，仍可能受到影響。

高雄國際航空說明，30日受到中國大陸軍演空域管制影響，國內線航班除高雄往返金門的航班有取消或延遲外，其餘維持正常。影響航班包括高雄飛金門華信航空AE309下午5點15分預計延至下午6點35分起飛，其餘航班全部取消。

立榮航空B78927下午5點30分預計延至下午6點起飛，其餘航班全部取消，另增開B79365下午7點30分加班機。金門飛高雄的華信航空AE310下午8點15分預計延至9點20分起飛，其餘航班全部取消；立榮航空B78928下午7點30分預計延至7點50分起飛，其餘航班全部取消。

另外，立榮航空30日增開加班機B79365下午7點30分高雄到金門、B79366下午9點10分金門到高雄。至於國際線，高雄國際航空站指出，國際線部分目前正常，但是航班離、到時間仍可能受到中國大陸軍演影響。