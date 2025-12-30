中共軍演影響電力？曾文生：備轉容量充足

▲曾文生今（30）日表示，天然氣船早上已經入港，近期備轉容量率都有超過10%，將會持續觀察軍演狀況。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍29日7點30分宣布在台灣海峽、台灣北部、西南、東南、台灣以東，進行「正義使命─2025」演習。軍演是否影響到國際燃料進口，進一步影響到電力，台電董事長曾文生今（30）日表示，天然氣船早上已經入港，近期備轉容量率都有超過10%，將會持續觀察軍演狀況。



曾文生表示，中國軍演不是第一次啊，台灣也有進行能源儲蓄工作，這部分會持續努力加強。



台電發言人黃美蓮說明，政府平日就已經在積極確保相關能源供應安全。有關這個燃煤的部分，那台電我們燃煤的安全量的天數都高於法定的規範；至於在天然氣的部分，台電也會積極跟中油公司來聯繫，希望也能夠確保能源儲備跟那個電力的供應。



目前燃煤法定天數為30天，而台電最高已經可以達到40幾天。然而，天然氣安全存量天數2025年達到11天，長期被外界指不夠充足。



中共若封鎖天然氣船如何因應，她表示會依照實際情況滾動檢討。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宜蘭外海7.0強震 台電：水、火力、核能機組設備都正常

139縣道大彰路一片漆黑！沿途只剩用路人車燈 台電獲報緊急搶修

藍白送耶誕大禮共推「台灣未來帳戶」 黃國昌：比撥補台電值得