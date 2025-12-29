中共軍演影響 馬祖30日航班取消、金門部分異動

（中央社記者余曉涵台北29日電）中共軍演影響，立榮航空股份有限公司及華信航空股份有限公司今天公告，明天馬祖航班全日取消，金門航線晚間6時前航班取消或延後。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍宣布30日上午8時到下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍實彈射擊。

根據立榮航空官網，明天台灣往返馬祖航線取消，往返金門航線晚間6時前取消或延後。

立榮航空官網也公告，明天晚間加開6班次往返金門航班，提醒旅客搭機前多利用立榮航空網站或APP查詢最新、即時航班資訊。

另根據華信航空官網，明天台北飛往南竿航班取消，飛金門航班晚間6時前取消，如果有加班機會在官網公告。（編輯：李明宗）1141229