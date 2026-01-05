中共軍演後海委會辦聚餐挨轟 張忠龍稱是「公務行程」：並無喝酒、唱歌

記者盧素梅／台北報導

海洋委員會政務副主任委員兼海巡署署長 張忠龍（圖／記者盧素梅攝影）

中共去年底舉行為期兩天的圍台軍演，在演習尚未正式宣布結束，海洋委員會主委管碧玲卻帶領高官在高級飯店辦惜別宴，當天有出席的海委會副主任委員兼海巡署署長張忠龍今（5）日表示，該會議是公務行程之一，餐費由管碧玲特支費支應。張忠龍在回應國民黨立委賴士葆質詢時表示，餐費約7萬多。

張忠龍上午赴立法院財委會進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」並備詢，對於當天中午是否有去餐宴，張忠龍在會前接受媒體聯訪時表示，「那是公務行程之一，我有參加」。

媒體詢問，對於該時間點吃惜別宴是否妥當？張忠龍表示，第一、主委管碧玲治軍一向嚴謹，非常體恤部署，第二、12月30日晚上9時30分整體評估，所有的海警船跟軍艦在30日軍演當天6點鐘，都已經離開我們的限制水域，所以在晚上的9點半，所以才建議主委繼續進行會議，是公務行程一部分，且並無飲宴或喝酒、唱歌；第三個是海巡是專業團隊，經評估的結果都是正確的，所有的海警船都在海委會跟國軍的掌握之中。

媒體追問，為什麼是公務行程，是用公費買單嗎？張忠龍回應，這個餐宴是由管碧玲的主委特支費來支應，這是符合政府相關規定，所以，媒體應該很清楚，也可以去查證這是沒有問題的。

媒體再追問，那時候宣布軍演結束了沒？張忠龍解釋，12月30日中國東海戰區它已經宣布已經取得成果，從111年開始到這次軍演，海巡署應對了7次的中共軍演，「我們是一個非常有紀律、非常有效率的、非常專業的部隊。所以也呼籲國人要相信海巡、相信國軍，我們有能力處理在我們周邊海域所有的軍事行動跟灰色襲擾」。

至於管碧玲是否應該請辭負責下台？媒體數度追問，張忠龍都沒有回應。

