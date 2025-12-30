中共軍演怪政府嘴秋、台灣挑釁 羅文嘉批「責任倒置」：替侵略降低成本

記者劉秀敏／台北報導

海基會秘書長羅文嘉發文指出，把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。（圖／海基會提供）

中國解放軍東部戰區29日無預警宣布，在我國周邊實施代號為「正義使命-2025」圍台軍事演習，並揚言將進行實彈射擊，我國防部立刻做出因應，強調嚴密監控、嚴陣以待。對此，海基會秘書長羅文嘉今（30）日表示，中共軍演的目的，未必是立即奪取台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓台灣的心理承受力與社會共識，而把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。

羅文嘉在臉書發文表示，中共軍演的目的，未必是立即奪取（seize）台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓（squeeze）台灣的心理承受力與社會共識。

羅文嘉直言，當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你「牆沒守好」，或阻止你加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。

羅文嘉指出，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成：只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全。這不是反戰，而是在替侵略降低成本。「當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次翻牆，只會更快、更狠。」

