中共軍演恐由演轉戰？國防部戰備操演！賴清德喊不會升高衝突、不挑起爭端…專家：觀察導彈是否飛越領空
中國解放軍東部戰區周一（12/29）宣布在台海周邊進行實彈軍演。國防部周一表示已成立應變中心，下達各部隊實施立即戰備的操演，以妥適對應共軍「由演轉戰」的威脅，並將持續掌握共軍威脅程度，採取必要作為並妥適因應。
國防部也譴責，任何以窮兵黷武、不負責任、倒果為因行為升高區域情勢都不可取，國軍會縝密地掌握整體狀況，同時以「料敵從寬」原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。
據國防部掌握，截至周一下午3時，台灣周邊共軍海空軍兵力掌握共軍海軍艦船共14艘、海警艦船共14艘、空中兵力則有主輔戰機、無人機共89架次，其中67架次進入我方應變區。
國防部補充，國軍目前按照按照應變編組需求，編足適切人力運用，並未要求部隊進行召回，而是由部隊指揮官按照編組計劃執行。
戰略學者提醒，中共此次軍演是首次「毫無預警」，台灣應重視未來中共無預警式對台全面軍事行動，且此次軍演還公布精確座標，應觀察明（12/30）日會否有導彈飛越台灣領空。
賴清德喊話：我們不會升高衝突、不挑起爭端
針對今日共軍機艦動態，國防部表示，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演，三軍部隊與海巡同仁，嚴陣以待！總統賴清德也在國防部臉書上留言指出，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。
「我也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式」。
學者示警：注意中共未來是否無預警動武 觀察明日有無導彈越領空
中華人民共和國解放軍東部戰區周一宣布，在台灣周邊海空域展開大規模聯合軍事演習，範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。
據《聯合報》報導，戰略學者、陸委會前副主委黃介正提醒，值得注意的是中共此次軍演為首次「毫無預警」，台灣應重視未來中共無預警式對台全面軍事行動。
此外，中共這次還公布精確座標，應觀察明（12/30）日會否有導彈飛越台灣領空。
國軍成立應變中心 國防部譴責中共窮兵黷武
國防部周一下午臨時召開記者會，發言人孫立方說明，國防部對中共近期在台灣周邊以及印太區域展開包含軍事行動、灰色地帶侵擾以及其他的認知作戰等等，對區域和平穩定形成威脅，表達譴責。
孫立方說，對此，國防部已立刻成立應變中心，依照整體的戰備規定，派遣適切的兵力應處相關的海空情狀況。
孫立方強調，任何以這種窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為升高區域情勢，都不可取，國軍會縝密地掌握整體狀況，同時以「料敵從寬」原則守護國家主權，用實力捍衛台海的和平。
國防部說明中共軍演時序 掌握周遭海空兵力部署
國防部情報次長室次長謝日升說明時序指出，周一上午7時30分，中共東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台針對性演訓，原先在東部戰區公告的新聞稿裡面，劃設五個聯合演訓區，包括在台灣的南邊、中部。
謝日升說明，至於演練科目，包含中共所宣稱的海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控，還有外線的立體封鎖等。
謝日升表示，接著在上午8時18分左右，中共海事局也發布公告，從明（12/30）日上午8時到當日下午6時，除在台海周邊五區域外，另外增加了第六、有第七個區域，禁止船舶進入。
謝日升說，隨後，中共北京國際航情通告室也發布了飛行公告，要在12/30上午8時到當日下午6時，在我國台北飛航情報區一共七處劃設危險區域，「限制高度從地表到無限高」。
另外，謝日升表示，國防部也同步掌握共軍在我方東部海域增加一個八號演訓區域；至於12/29中午12時20分左右，中共的海警局發布要將編隊在台海周邊，以及馬祖附近海域展開綜合執法巡查。
謝日升解釋，截至周一下午3時，我方掌握到台灣周邊共軍海空軍兵力包括：海軍兵力共掌握共軍艦船一共14艘；海警艦船共14艘；空中兵力掌握主輔戰機、無人機一共89架次，其中有67架次進入了我們的應變區。
海巡署派14海巡艦應對 採「一對一」監控、驅離
海委會海巡署副署長謝慶欽報告，海巡署在發布軍演的同一時間，同步增派四艘海巡艦，航進北部、東部海域，目前已增加到14艘海巡艦，部署範圍包含新竹、馬祖、金門、烏坵以及東沙外離島。
謝慶欽說，海巡署立即調派艦艇在各海域對應，周密部署14艘艦船，以「一對一」方式並行監控、強勢驅離，並派遣後續待命艦艇支援。我們同步成立應變中心，並協同國防部對應監控，請國人放心。
謝慶欽強調，中國以軍事演訓施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，嚴重影響我國海域船舶航行安全及漁民作業權益。他強調，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道安全順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。
國軍「授權舉證與交戰規則」 有權以武力防衛外來攻擊
媒體提問如何授權第一線作戰部隊應處，國防部作計室次長連志威表示，有關我們「授權舉證與交戰規則」，依照聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊時 ，我方擁有採取武力進行自我防衛的固有權利。
連志威說，因此針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，有各種可採取的相應告警通報驅離，甚至並航監控或追監等相應措施，都處於我方「授權舉證交戰規則」中，依據敵情威脅程度，授權第一線部隊與戰略單位，可適時採取應對。
媒體追問國防部是否有全員召回國軍，連志威說明，國軍戰備應變，都有規範、有計劃，此次執行的立即備戰操演，也是在已排定好的戰備應變編組中，按計劃、現行作業程序，行動有序的方式要求部隊執行。
因此，連志威強調，國軍會按照應變編組需求，編足適切人力做相應運用，目前並未要求部隊進行召回，而是由部隊指揮官按照編組計劃執行。
國防部：「冷啟動」為中共宣傳說法 隨時準備因應威脅
孫立方補充，所謂「冷啟動」（Cold Start）是中共用語、說法，就中共持續對台灣施壓，採取各種灰色地帶襲擾或軍事襲擾動作來說，沒有所謂「冷啟動」的問題，因為對方隨時都在做、隨時都在準備，相對來說，我方應對兵力也沒有所謂的轉換問題。
孫立方重申，中共「由訓轉演、由演轉戰」的間隔已愈來愈短，對我方形成的壓力確實是愈來愈大，但國軍針對這種壓力，也已在戰備應處、部隊訓練模式上做調整，可有效應對威脅。他強調，中共所謂「冷啟動」只是一種宣傳說法。
