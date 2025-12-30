中共軍演恫嚇兼造謠！防長休假？無人機飛越101？國防部打臉

國防部發言人孫立方回答媒體提問。(記者廖振輝攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中共東部戰區發動「聯合利劍」針對性軍演進入第二天，除實體兵力壓境，「認知作戰」攻勢也未停歇。國防部今(30)日召開臨時記者會，針對網傳「國防部長顧立雄休假」、「無人機近拍台北101」及「F-16V標定共機疑P圖」等三大爭議訊息強力闢謠。國防部發言人孫立方中將嚴正駁斥，顧立雄自演習前即全程掌握，相關謠言純屬「匪夷所思」的惡意中傷；情次室次長謝日升中將更直指中共利用AI技術生成假照片，意圖製造恐慌。

破除謠言一：部長休假去？ 孫立方：全程坐鎮聯合作戰指揮中心

針對外界流傳「國防部長休假、由交通部長代理」的荒謬訊息，孫立方在記者會駁斥指出，這類錯假訊息在本次軍演中雖然數量未創新高，但品質卻相當低劣，其中部長休假一說更是完全悖離事實。

孫立方還原時間軸指出，顧立雄早在週一清晨即進駐國防部，從中共宣布軍演前的徵候掌握，到啟動應變中心、部隊進行「立即備戰操演」，顧立雄全程參與決策與指導。今日共軍實彈射擊期間，顧立雄亦身處國防部聯合作戰指揮中心，與高階將領共同監控敵情。孫立方強調，散布此類謠言是對國軍及全體國人的傷害，呼籲民眾切勿輕信轉傳。

破除謠言二：無人機飛越101？ 情次室：AI生成的認知作戰

針對中共網路流傳一張「無人機近距離拍攝台北101」的照片，引發民眾對空防遭突破的疑慮。情次室次長謝日升中將明確表示，根據國軍監偵數據，昨日中共無人機活動範圍均在台灣24浬鄰接區之外，包含網傳的TB-001機型在內，絕對沒有進入視距範圍內拍攝的可能。

謝日升進一步分析，現代科技發達，透過AI人工智慧合成影像或後製處理輕而易舉，民眾只要拿手機把模糊照片丟進AI軟體，就能得到想要的結果。他定調該照片為明顯的認知作戰手段，意圖營造共軍如入無人之境的假象，打擊台灣民心士氣。

破除謠言三：F-16V標定殲-16是P圖？ 軍方霸氣喊：去YouTube看美軍影片

日前國防部公布F-16V戰機使用狙擊手莢艙鎖定中共殲-16戰機及空警-500的畫面，遭部分大陸網友及特定帳號質疑為「P圖」造假。謝日升對此展現高度自信，直言「國防部沒有必要、也從未P圖」。

他建議質疑者可至YouTube搜尋美軍使用相同系統的影片，就能理解國軍公布的畫面絕對真實。孫立方也補充，自2022年裴洛西訪台後的軍演開始，國防部公布的所有監控圖像皆經得起檢驗，反倒是共軍曾發布軍艦「抵近花蓮海岸」的照片，被抓包官兵服裝與實況不符，才是真正的造假慣犯。

政戰局統計：46則爭議訊息 鎖定「疑美、投降」

政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將統計，截至今日下午，軍方共掌握46則爭議訊息。內容主軸大致分為四類：抨擊政府政策、詆毀國軍戰力、散布美軍不會援台的「疑美論」，以及宣稱封鎖四大港口、逼近領海9浬等營造「武統」氛圍的假訊息。

國防部強調，中共此次軍演的新形態特徵，是將軍事行動的「動能作戰」與假訊息傳散的「非動能作戰」高度整合，企圖以最小成本瓦解台灣社會的防衛意志。國防部呼籲國人，面對來源不明的驚悚標題或影像，務必提高警覺，查證後再轉傳，避免成為中共認知作戰的傳聲筒。

